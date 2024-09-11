Медведев назвал ложью обещание главы МИД Британии помогать Украине 100 лет

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Британии Великобритании Дэвида Лэмми о "100-летнем партнерстве" для поддержки Украины Лондоном, заявил, что британский министр иностранных дел лжет, Украина не продержится и четверти этого срока.