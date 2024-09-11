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Медведев назвал ложью обещание главы МИД Британии помогать Украине 100 лет

Медведев назвал ложью обещание главы МИД Британии помогать Украине 100 лет

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Британии Великобритании Дэвида Лэмми о "100-летнем партнерстве" для поддержки Украины Лондоном, заявил, что британский министр иностранных дел лжет, Украина не продержится и четверти этого срока.

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