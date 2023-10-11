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Мировое обозрение

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Обзор UWQHD-монитора MSI MEG 342C QD-OLED: праздник к нам приходит

Обзор UWQHD-монитора MSI MEG 342C QD-OLED: праздник к нам приходит

Сегмент 34-дюймовых мониторов с рабочим разрешением 3440 × 1440 пикселей, которые демонстрируют плотность пикселей и качество картинки на уровне классических 27-дюймовых WQHD-вариантов, давно знаком публике и продолжает с каждым годом набирать обороты популярности.

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