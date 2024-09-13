Куба рассматривает отмену блокады как возможность перемен отношения с США

Осуждение блокады США в Организации Объединенных Наций (ООН) предоставит Белому дому возможность изменить свои отношения с Кубой, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, 12 сентября сообщает Prensa Latina.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии