Житель Тверской области потерял деньги, пытаясь организовать свой досуг

В Торжке в полицию обратился 40-летний житель Удомли, который стал жертвой мошенников. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, мужчина на одном из интернет-сайтов нашел информацию о предоставлении интим-услуг и оставил заявку со своим номером телефона.