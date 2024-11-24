Масштабную модернизацию системы ЖКХ проведут в Реутове в 2025

МГ

Малик Гумеров

Отмывание бюджетных денег !!! А все собираемое с потребителей = это чистая прибыль этих ЖУЛИКОВ - жулищников и оседает в личных карманах этих паразитов ! Давить их нужно , санировать .... - всю коммуналку , всю сферу ЖКХ передать в управление муниципалитетов - местных властей , создав унитарные прдприятия ЖКХ ! Только тогда появятся возможности для нормативного содержания и обслуживания сферы ЖКХ и будет с кого спрашивать !!! Сфера ЖКХ должны сидеть на зарплате , сегодня собирают дань с населения ! Сраные бизнессмены херовы - вместо создавать комфортные условия для жизни народа , грабят его - обдирают как сидорову козу ! НЕЛЬЗЯ НА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ РУБИТЬ БАБЛА !!! Сфера ЖКХ не сфера получать прибыли любой ценой ! Люди не дойные коровы , или овечки на стрижку !