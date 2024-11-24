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Масштабную модернизацию системы ЖКХ проведут в Реутове в 2025

Масштабную модернизацию системы ЖКХ проведут в Реутове в 2025

В следующем году в Реутове проведут капитальный ремонт двух котельных и модернизируют часть магистральных теплосетей.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Отмывание бюджетных денег !!!      А все собираемое  с потребителей = это  чистая прибыль этих  ЖУЛИКОВ  - жулищников  и   оседает  в личных карманах этих паразитов !             Давить их нужно , санировать ....  - всю коммуналку , всю сферу ЖКХ  передать в управление муниципалитетов - местных властей  , создав унитарные прдприятия  ЖКХ !     Только тогда  появятся возможности для нормативного  содержания и обслуживания сферы ЖКХ  и  будет  с кого спрашивать !!!                Сфера  ЖКХ  должны сидеть на зарплате  , сегодня собирают дань с населения !     Сраные бизнессмены херовы - вместо создавать комфортные условия для жизни народа ,  грабят его  - обдирают  как сидорову козу  !        НЕЛЬЗЯ  НА ЖИЗНИ  ЛЮДЕЙ    РУБИТЬ БАБЛА !!!       Сфера ЖКХ  не сфера   получать прибыли любой ценой !  Люди не дойные коровы  , или овечки на стрижку !
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