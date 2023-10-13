Инспектор ДПС вымогал сигареты у мигранта

Инспектору понадобились 10 пачек дорогих сигарет.фото: t.me/gumvdso--> Инспектор ДПС в Петербурге может стать фигурантом двух уголовных дел за вымогательство десяти пачек сигарет у мигранта из Узбекистана.
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