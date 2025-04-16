В Тюменской области 80% заявок на кредиты получают отказы

По итогам марта 2025 года, 80% заявок на розничные кредиты получили отказ от банка. Месяцем ранее — в феврале 2025 года — доля отказов составляла 77%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
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