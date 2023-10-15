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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стал известен гонорар соперника Алимханулы за бой за два титула

Известный американский журналист Дэн Рафаэль рассказал, сколько заработает немецкий боксер Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО) за титульный поединок с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (14-0, 9 КO) По информации эксперта, за предстоящий бой Гуальтьери заработает 750 000 долларов.

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