Intel прекращает выпуск процессоров Core i9-12900KS и Core 10-го поколения, ознаменовав з...

Intel прекращает выпуск процессоров Core i9-12900KS и Core 10-го поколения, ознаменовав завершение эры 14 нмIntel начала процесс поэтапного отказа от Core i9-12900KS, процессора, который когда-то имел статус флагмана в линейке настольных ПК Alder Lake.
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