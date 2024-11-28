Даже не хоронят: ВСУ не забирают тела убитых украинцев из Курской области

Военнопленный украинец рассказал, что ВСУ не эвакуирует и не хоронит убитых в Курской области.Украинское армейское командование не эвакуирует и не хоронит тела погибших в Курской области украинских военнослужащих.
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