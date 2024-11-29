В ЦДРА наградили победителей творческих конкурсов Минобороны

В Центральном Доме Российской Армии наградили победителей X Всероссийского конкурса военной вышивки «Суровая нитка», IX Всеармейского конкурса-выставки изобразительного искусства среди военнослужащих по контракту и членов их семей «Армейский калейдоскоп», X Всероссийского конкурса военного плаката «Родная Армия».
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