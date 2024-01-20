Байден перепутал хуситов и ХАМАС

Global Look Press/IMAGO/Andrey Grushinskiy Джо Байден снова всех перепутал. Комментируя обстановку на Ближнем Востоке и истоки палестино-израильской войны, он сначала странно оговорился, а потом придумал свою причину обострения в регионе.
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