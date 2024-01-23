Политолог о новом указе Путина: «Чуткое внимание главы государства к институту семьи»

Глава государства Владимир Путин еще в 2020 году заявил о своем курсе на семейно-ориентированную политику, отразив в поправках в Конституцию важность укрепления института семьи и сохранения семейных ценностей.
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