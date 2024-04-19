Минфин Парагвая: Из-за санкций страна получает меньше денег от торговли с РФ

Западные санкции привели к тому, что Парагвай стал получать меньше денег от торговли с Россией. Об этом в ходе конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) заявил Карлос Фернандес Вальдовинос, министр финансов Парагвая.
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