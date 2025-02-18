8 необычных версий «Волги», которые могли изменить советский автопром

ГАЗ-24 «Волга» – один из самых культовых автомобилей в истории СССР, символ престижа и надежности. Однако мало кто знает, что за долгие годы существования этой модели конструкторы Горьковского автозавода создавали многочисленные редкие и необычные модификации, которые так и не попали в массовое производство.