Укроагент (заминировавший авто, при подрыве которого погиб российский генерал) даёт показания

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Сволочь какая...
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8 час.
Коська
Ну, что ИСЧИЙО одного нахлебника на собственный горб Россия повесит??? ДА!!!! Будем перевоспитывать и кормить ВЕЧНО!!!! А как же быть с &quot;МОЧИТЬ В СОРТИРАХ&quot;, А???? Дурдом какой то творится!!!!
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7 час.
Владимир Соловьев
ЗАСТРЯЛИ В &quot;ПУТИ&quot; ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ О ВМН!
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6 час.
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