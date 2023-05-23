ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области

Левый берег Херсонской области подвергся артиллерийскому обстрелу Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает администрация Новой Каховки в своем Telegram-канале.
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