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«Верю в Бога, хожу в церкви, но не сильно религиозен. Я бы свел, но больно». Экс-игрок «Динамо» Темников о религиозных татуировках

«Верю в Бога, хожу в церкви, но не сильно религиозен. Я бы свел, но больно». Экс-игрок «Динамо» Темников о религиозных татуировках

– У вас, как и Ибры, два рукава татух и очень много религиозной тематики. Почему? – Верю в Бога, хожу в церкви, но не сильно религиозен.

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