Перечень профессий для альтернативной службы в России хотят расширить

Министерство труда и социальной защиты России (Минтруд) представило для общественного обсуждения проект приказа, расширяющего перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года.
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