Под Петербургом мальчик «сдал» полиции свою мать — она зарезала мужчину

Возбуждено уголовное дело. Женщина задержана. В полицию во Всеволожске обратился мальчик. Он сообщил, что его мать убила неизвестного мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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