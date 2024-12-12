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Под Петербургом мальчик «сдал» полиции свою мать — она зарезала мужчину

Под Петербургом мальчик «сдал» полиции свою мать — она зарезала мужчину

Возбуждено уголовное дело. Женщина задержана. В полицию во Всеволожске обратился мальчик. Он сообщил, что его мать убила неизвестного мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Федор Родников
Время павликов морозовых возвращается😂
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