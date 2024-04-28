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Военные новости ★ спецоперация

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Российская ПВО отразила ночную атаку украинских беспилотников на четыре российских региона

Российская ПВО отразила ночную атаку украинских беспилотников на четыре российских региона

Украинские вооруженные формирования провели еще одну массированную атаку на российские регионы с помощью беспилотников, в общей сложности перехвачено РЭБ и сбито ЗРК семнадцать БПЛА самолетного типа.

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