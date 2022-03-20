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«Пирелли» предложила стратегии с двумя пит-стопами для Гран-при Бахрейна

«Пирелли» предложила стратегии с двумя пит-стопами для Гран-при Бахрейна

«Пирелли» предложила стратегии для Гран-при Бахрейна «Формулы-1». Лучшими стратегиями «Пирелли» считает «софт» – «медиум» – «софт» и «софт» – «хард» – «софт».

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