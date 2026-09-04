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Курские новости

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Курск. Суд рассмотрит дело о притонах в трёх городах области

Курск. Суд рассмотрит дело о притонах в трёх городах области

Организация притонов для занятия проституцией действовала в трёх городах Курской области, дело рассмотрят в открытом заседании 7 октября 2026 года.

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