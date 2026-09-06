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Тим Кук, покинув пост CEO Apple, сохранит компенсацию почти как у преемника

Тим Кук, покинув пост CEO Apple, сохранит компенсацию почти как у преемника

Тим Кук официально покинул пост генерального директора Apple с 1 сентября, но денежное вознаграждение ему сохранят.

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