В гармонии с собой: Алена Гера о том, как воспитывать четырех детей, все успевать и жить счастливо

Недавно амбассадор здорового образа жизни, мама четырех детей, кулинарный автор и совладелец нескольких гастрономических проектов Алена Гера презентовала свою новую книгу рецептов «Еда, которая дарит любовь» и открыла новое пространство для творчества «Среда» на Петровке.