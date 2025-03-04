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В гармонии с собой: Алена Гера о том, как воспитывать четырех детей, все успевать и жить счастливо

В гармонии с собой: Алена Гера о том, как воспитывать четырех детей, все успевать и жить счастливо

Недавно амбассадор здорового образа жизни, мама четырех детей, кулинарный автор и совладелец нескольких гастрономических проектов Алена Гера презентовала свою новую книгу рецептов «Еда, которая дарит любовь» и открыла новое пространство для творчества «Среда» на Петровке.

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