"Красный шелк" вывел культурные связи России и Китая на новый уровень

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Понятие стратегические партнеры уже давно не ограничивается экономикой и совпадением по геополитическим проблемам; в основе отношений России и Китая, скорее, историческая и культурная близость, от которой никто отказываться не собирается.
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