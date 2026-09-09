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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Колчина: «Чегин работал все это время, вообще не уходил. Министр спорта Мордовии трижды вызывал меня на беседу, требовал молчания»

Призер чемпионата России в спортивной ходьбе Анастасия Колчина заявила, что от нее требовали молчать о работе пожизненно дисквалифицированного Виктора Чегина.

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