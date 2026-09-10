AMD выпустила новый процессор Ryzen 5 5500F, который должен был бы быть лучше, чем Ryzen 5 5500, но он такой же

Хотя кристаллы разные Кроме процессора Ryzen 5 7500 компания AMD без лишнего шума расширила ассортимент ещё более старого поколения, добавив на сайт модель Ryzen 5 5500F.
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