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AMD выпустила новый процессор Ryzen 5 5500F, который должен был бы быть лучше, чем Ryzen 5 5500, но он такой же

AMD выпустила новый процессор Ryzen 5 5500F, который должен был бы быть лучше, чем Ryzen 5 5500, но он такой же

Хотя кристаллы разные Кроме процессора Ryzen 5 7500 компания AMD без лишнего шума расширила ассортимент ещё более старого поколения, добавив на сайт модель Ryzen 5 5500F.

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