Вооруженные силы Молдавии готовят к возможной войне против Приднестровья и России, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
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