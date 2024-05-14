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Русская весна

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Молдавию готовят к войне с Россией и Приднестровьем, — политолог

Молдавию готовят к войне с Россией и Приднестровьем, — политолог

Вооруженные силы Молдавии готовят к возможной войне против Приднестровья и России, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ну значит, приростет Россия еще и Молдавской областью.
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5 час.

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