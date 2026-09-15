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Царьград

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УЕФА утвердил финалы Лиги чемпионов на 2028 и 2029 годы

УЕФА утвердил финалы Лиги чемпионов на 2028 и 2029 годы

Исполнительный комитет УЕФА объявил, что финал Лиги чемпионов 2028 пройдет в Мюнхене, а в 2029 - в Барселоне.

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