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New York Times: США хотят предложить Украине вместо членства в НАТО 10-летнюю программу военной поддержки по «израильской модели»

New York Times: США хотят предложить Украине вместо членства в НАТО 10-летнюю программу военной поддержки по «израильской модели»

Соединенные Штаты хотят предложить Киеву вместо вступления в Североатлантический альянс 10-летнюю программу военной поддержки по «израильской модели».

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