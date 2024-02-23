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Что нужно знать о Як-152, новом учебно-тренировочном самолете

Что нужно знать о Як-152, новом учебно-тренировочном самолете

Его летные испытания завершились в конце прошлого года. Як-152, фото: MICHAEL_POLYAKOV/uacrussia.ruМагистральные авиалайнеры знакомы большинству пассажиров авиакомпаний, однако не менее важную роль в работе авиаперевозчиков играют и гораздо более скромные самолеты, которые крайне редко можно увидеть в обычных аэропортах.

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