Что нужно знать о Як-152, новом учебно-тренировочном самолете

Его летные испытания завершились в конце прошлого года. Як-152, фото: MICHAEL_POLYAKOV/uacrussia.ruМагистральные авиалайнеры знакомы большинству пассажиров авиакомпаний, однако не менее важную роль в работе авиаперевозчиков играют и гораздо более скромные самолеты, которые крайне редко можно увидеть в обычных аэропортах.