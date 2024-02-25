«Модель Авдеевки» для СВО

Заноза
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Заноза

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Комментарии
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Россиянин
Автор, не везде трубы метрового диаметра проложены... А это значит, нужно давить, &quot;шумеров&quot; по всем фронтам, не давая опомниться и отдохнуть. Враг не должен, ни спать, не есть нормально, не сходить в туалет!!! Только так победим. Ну а что касается что Запад мол консолидируется видя все это, чушь собачья. Они из под тишька готовы вцепиться в глотку друг друга. И так было всегда. На протяжении веков мы это наблюдаем. Так вот вот, пусть рвут друг друга. Именно к этому их и нужно подвести. Ну а пока они улыбаются друг другу, показывая зубы. (Так делают звери, показывая, что они еще молоды и полны сил.)
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