«Модель Авдеевки» для СВО

Россиянин

Автор, не везде трубы метрового диаметра проложены... А это значит, нужно давить, "шумеров" по всем фронтам, не давая опомниться и отдохнуть. Враг не должен, ни спать, не есть нормально, не сходить в туалет!!! Только так победим. Ну а что касается что Запад мол консолидируется видя все это, чушь собачья. Они из под тишька готовы вцепиться в глотку друг друга. И так было всегда. На протяжении веков мы это наблюдаем. Так вот вот, пусть рвут друг друга. Именно к этому их и нужно подвести. Ну а пока они улыбаются друг другу, показывая зубы. (Так делают звери, показывая, что они еще молоды и полны сил.)