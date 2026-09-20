Явка на платформе ДЭГ приблизилась к 91%

Голосование на федеральной платформе ДЭГ завершилось 20 сентября, итоговая явка достигла 90,87%. Свой выбор в электронном формате сделали более 3,6 млн человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мог износиловать:...
- Бывший муж вынес ...
- «Высадить Рубио»:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым