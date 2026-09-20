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Пятый канал

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Явка на платформе ДЭГ приблизилась к 91%

Явка на платформе ДЭГ приблизилась к 91%

Голосование на федеральной платформе ДЭГ завершилось 20 сентября, итоговая явка достигла 90,87%. Свой выбор в электронном формате сделали более 3,6 млн человек.

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