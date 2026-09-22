Зеленский выразил надежду на завершение конфликта на Украине до зимы

Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН выразил надежду на окончание украинского конфликта до зимы.
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