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Politico: инициативу конгрессвумен Боберт об импичменте президента Байдена направят в комитеты Палаты представителей США

Politico: инициативу конгрессвумен Боберт об импичменте президента Байдена направят в комитеты Палаты представителей США

Инициативу конгрессвумен Лорен Боберт об импичменте американского лидера Джо Байдена направят в комитеты Палаты представителей Соединенных Штатов.

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