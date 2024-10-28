В Тверской области Россельхознадзор оштрафовал землевладельца за свалку на заросших сельхозугодьях

22 октября 2024 года Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям вынесено постановление о привлечении к административной ответственности тверского землевладельца за загрязнение земель сельхозназначения порубочными остатками и зарастание сельхозугодий.
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