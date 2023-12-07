Что такое катастрофическое мышление и как его обуздать

Иногда мы склонны выдумывать проблемы там, где их нет, но это можно исправить. Работодатель отклонил резюме? Всё, меня никто и никогда не возьмёт на работу, и мне придётся всю жизнь побираться или сидеть на родительской шее, чтобы не умереть с голоду.
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