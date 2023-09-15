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ЦСКА и «Сан-Паулу» не успели зарегистрировать трансфер Велингтона в ФИФА. Защитник вернется в Бразилию (Goal)

ЦСКА и «Сан-Паулу» не успели зарегистрировать трансфер Велингтона в ФИФА. Защитник вернется в Бразилию (Goal)

Накануне, в день закрытия трансферного окна в Мир РПЛ, клубы все еще вели переговоры о переходе 22-летнего левого защитника и в итоге не успели завершить их вовремя, сообщает Goal.

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