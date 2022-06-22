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Не менее 280 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Не менее 280 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Как минимум 280 человек погибли, еще 600 пострадали из-за мощного землетрясения в Афганистане.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Не менее 280 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане Подземные толчки зафиксировали недалеко от границы с Пакистаном.

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