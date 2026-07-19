В поселке Морском проложат 22 км сетей водоотведения до 2027 года

В поселке Морском Ейского района продолжается строительство системы водоотведения. Проект, стартовавший в 2025 году, предусматривает прокладку 22 километров сетей, сообщили в администрации Краснодарского края.
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