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Царьград

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В поселке Морском проложат 22 км сетей водоотведения до 2027 года

В поселке Морском проложат 22 км сетей водоотведения до 2027 года

В поселке Морском Ейского района продолжается строительство системы водоотведения. Проект, стартовавший в 2025 году, предусматривает прокладку 22 километров сетей, сообщили в администрации Краснодарского края.

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