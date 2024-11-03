Сегодня в спортивном зале РДК "Победа" состоится турнир по волейболу среди смешанных команд, посвящённый Дню народного единства.
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Сегодня в спортивном зале РДК "Победа" состоится турнир по волейболу среди смешанных команд, посвящённый Дню народного единства.