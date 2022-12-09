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Переговоры по трансферу Алипа продолжаются. Сторона Нуралы хочет от «Зенита» гарантий игрового времени

«Кайрат» и «Зенит» продолжают обсуждать выкуп санкт-петербургским клубом контракта Нуралы Алипа. «Сторона футболиста хочет прописать в контракте пункт об обязательном количестве матчей за «Зенит».

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