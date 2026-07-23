Дешёвая ракета против недорогого БПЛА: проект X-Bow Buckler Испытательный запуск ракеты BucklerПроблему дешёвого перехвата дронов в США решают уже несколько лет,.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Дешёвая ракета против недорогого БПЛА: проект X-Bow Buckler Испытательный запуск ракеты BucklerПроблему дешёвого перехвата дронов в США решают уже несколько лет,.
Свежие комментарии