Джордж Клуни снова предстал с седыми волосами после неудачного окрашивания

64-летний Джордж Клуни вернулся к своему фирменному цвету волос, чем несказанно обрадовал фанатов. Теперь артист снова щеголяет со своей роскошной сединой, которая более чем гармонично сочетается с аристократичными чертами лица и карими глазами.
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