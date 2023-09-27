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Мировое обозрение

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Украинские фигуристы отказались поздравлять пару выступающих за Грузию россиян с победой в соревновании

Украинские фигуристы отказались поздравлять пару выступающих за Грузию россиян с победой в соревновании

Украинцы продолжают демонстрировать неспортивное поведение на международных соревнованиях. Фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять российскую пару с победой в Будапеште, пишет "Страна".

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