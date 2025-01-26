Трамп обвинил Россию в «краже» гиперзвукового оружия

Трамп опять решил всех шокировать: оказывается, Россия украла гиперзвук у Америки! И виноват в этом, вы-таки не поверите, Барак Обама! Это вообще здорово, конечно, что у Трампа всегда и во всём виноваты демократы + Китай, Иран, Северная Корея и Россия.
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