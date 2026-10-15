Какие доказательства легли в основу заявления прокуратуры Германии о разрешении Киева? Почему именно Сергей Кузнецов назван одним из главных организаторов диверсии? В чём конкретно обвиняют 50-летнего украинца в Гамбурге? И почему Владимир Зеленский настаивает на непричастности Украины к инциденту? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.