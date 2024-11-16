Российские игроки «Коламбуса» набрали пять очков в матче НХЛ с «Питтсбургом»

Российские игроки хоккейного клуба (ХК) «Коламбус Блю Джекетс» набрали пять очков в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с ХК «Питтсбург», оформив результативные передачи.
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