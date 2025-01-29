«Ведомости»: аэропорт Домодедово оказался под иностранным контролем

АндрейБорков

Пизд...ц!!! И как же так получилось, а? Ни кто ни хера не знал, не ведал и даже не догадывался! А тут, херак и нате вам, аэропорт контролируется из-за бугра! Это как в старом анекдоте про индейцев: старый вождь Кочутка-Витка рассказывает молодым краснорылым страшную историю - ЗАХВАТИЛИ НАС БЛЕДНОЛИЦИЕ, СВЯЗАЛИ И ЗАПЕРЛИ В САРАЕ, СКАЗАЛИ, ЧТО ВСЕХ ПОВЕСЯТ. молодежь у вождя спрашивает - А КАК ЖЕ ВЫ ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ? вождь молодежи отвечает - НА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ЗОРКИЙ ГЛАЗ ЗАМЕТИЛ, ЧТО У САРАЯ НЕТ КРЫШИ И ДВУХ СТЕН, ТАК МЫ И ВЫБРАЛИСЬ! То же самое и здесь, с той разницей, что есть министерства и ведомства в РФ, которые ОБЯЗАНЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ И ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПРИ НАРУШЕНИИ ЗАКОННОСТИ! Что мы видим? А видим мы то, что при товарище Сталине называлось ИЗМЕНОЙ РОДИНЕ, ВРЕДИТЕЛЬСТВОИ И ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ со стороны должностных лиц этих министерств и ведомств! Иначе то, что имеет место быть с аэропортом Домодедово объяснить невозможно! Проверить надо, кто давал разрешения, кто оформлял, кто согласовывал, кто дозволил и так далее. Вот они ВРАГИ НАРОДА и народ должен знать их в лицо!